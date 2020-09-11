Стало известно, какую зарплату хочет получать Хэмилтон по новому контракту

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон хочет подписать новый контракт с командой на улучшенных условиях.

«Хэмилтон хочет получать на пять миллионов долларов больше. Предполагаю, у него получится навязать свои условия, — сказал финский гонщик ДжейДжей Лехто в интервьюIltalehti. - Льюис близок к завоеванию седьмого титула, так кого же еще «Мерседес» собирается взять? Хэмилтон связан с ними. Он суперзвезда, бьющая все рекорды».

В нынешнем сезоне «Формулы-1» Хэмилтон лидирует в общем зачете с 164 баллами.