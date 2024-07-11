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Сегодня, 22:28

Стал известен календарь спринтерских этапов «Формулы-1» в 2025 году

Руслан Минаев
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В чемпионате «Формулы-1» сезона-2025 пройдут шесть спринтерских этапов, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Спринты состоятся на этапах в Китае, Майами (США), Бельгии, Остине (США), Бразилии и Катаре.

Сезон-2025 «Формулы-1» стартует «Гран-при Австралии» 14-16 марта.

Лидером этого сезона является гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 255 очков, далее идут Ландо Норрис («Макларен») — 171 очко и Шарль Леклер («Феррари») — 150.

Формула-1
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