Стал известен календарь спринтерских этапов «Формулы-1» в 2025 году
В чемпионате «Формулы-1» сезона-2025 пройдут шесть спринтерских этапов, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Спринты состоятся на этапах в Китае, Майами (США), Бельгии, Остине (США), Бразилии и Катаре.
Сезон-2025 «Формулы-1» стартует «Гран-при Австралии» 14-16 марта.
Лидером этого сезона является гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 255 очков, далее идут Ландо Норрис («Макларен») — 171 очко и Шарль Леклер («Феррари») — 150.
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