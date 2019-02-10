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10 февраля 2019, 19:59

Спортивный консультант "Ред Булла" отрицает возможность возвращения Феттеля

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Спортивный консультант "Ред Булла" Хельмут Марко невысоко оценил шансы на возвращение в команду пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля.

- Если наблюдать со стороны, то борьба между напарниками – это действительно здорово. Но менеджменту команды такое партнерство, как между Марком Маркесом и Хорхе Лоренсо в MotoGP, принесёт мало удовольствия, - цитирует Марко Motorsport-Total. - Определённая конкуренция в команде, конечно, должна быть, чтобы гонщики подгоняли друг друга. Но важно, чтобы их отношения были продуктивными, а не наоборот. Отношения между Максом и Даниэлем Риккардо были именно такими. Да, иногда возникали трения, но до обострения никогда не доходило. Вернется ли Феттель в "Ред Булл"? Скорее нет, чем да.

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Ред Булл
Себастьян Феттель
Хельмут Марко
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