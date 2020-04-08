Спортивный директор «Гран-при Нидерландов» предложил проводить гонки «Формулы-1» в середине недели

Спортивный директор «Гран-при Нидерландов» Ян Ламмерс предложил проводить этапы «Формулы-1» в середине недели.

— Почему гонки не могут проходить во вторник или среду вечером, как это происходит в футболе в Лиге чемпионов? Гонки не обязательно должны быть в прайм-тайм в воскресенье, — приводит GPblog слова Ламмерса. — Можно проводить этапы и в будние дни, просто нужно упростить формат. Это облегчило бы задачу странам-организаторам. Ситуация с коронавирусом серьезнол влияет на «Формулу-1». В условиях кризиса мы все можем сделать три шага назад, но, если извлечь правильные уроки, получится и шагнуть вперед. В нынешней ситуации есть не только недостатки.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.