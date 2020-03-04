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Спортивный директор «Формулы-1» рассказал, при каких условиях могут не состояться этапы в Бахрейне и Вьетнаме

10:17
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Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал, что может помешать проведению этапов гоночной серии в Бахрейне и Вьетнаме в сезоне-2020.

— Гонка не состоится, если одной из команд запретят въезд в страну, — цитирует Autosport Брауна. — Это возможно только в случае, если команда добровольно откажется от участия. В противном случае ни о какой справедливой конкуренции не может быть и речи. Такая гонка однозначно не пройдет в рамках чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что власти Вьетнама ввели карантин для посетителей страны из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии в связи со вспышкой коронавируса. Это может повлечь за собой проблемы при въезде для итальянских команд, «Феррари» и «Альфа Таури».

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