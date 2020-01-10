Спонсор «Уильямса» ушел к «Макларену»

Один из ключевых спонсоров «Уильямса» подписал контракт с «Маклареном». Известная компания Unilever сотрудничала с «Уильямсом» с 2015 года, однако из-за неудачных выступлений в последние годы спонсорское соглашение продлено не было.

«Макларен» объявил, что теперь он будет сотрудничать с Unilever. Причем сотрудничество будет заключаться не только в размещении на машинах команды брендов компании, но и в сфере цифровых и образовательных технологий.