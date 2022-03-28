Хельмут Марко: «С «Феррари» сражаться приятнее, чем с «Мерседес», больше борьбы на спортивном уровне»

Советник «Ред Булл» заявил, что с «Феррари» сражаться приятнее, чем с «Мерседес»

Советник «Ред Булл» Хельмуту Марко поделился мнением о борьбе с «Феррари» за титул чемпионат «Формулы-1».

«Это новое противостояние. «Мерседес» сейчас как минимум на полсекунды медленнее, хотя кто знает — они могут решить свои проблемы. Но и мы не спим, а упорно работаем над развитием болида.

Думаю, с Леклером и «Феррари» сражаться приятнее, чем с «Мерседес». Теперь больше борьбы на спортивном уровне. Понятно, что позади лишь две гонки, но вряд ли она обострится таким же образом, как было с «Мерседес», — приводит слова Марко De Telegraaf.

На «Гран-при Саудовской Аравии» Макс Ферстаппен опередил пилота «Феррари» Шарля Леклера, который остается лидером «Формулы-1».