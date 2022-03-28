Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:03

Хельмут Марко: «С «Феррари» сражаться приятнее, чем с «Мерседес», больше борьбы на спортивном уровне»

Советник «Ред Булл» заявил, что с «Феррари» сражаться приятнее, чем с «Мерседес»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Советник «Ред Булл» Хельмуту Марко поделился мнением о борьбе с «Феррари» за титул чемпионат «Формулы-1».

«Это новое противостояние. «Мерседес» сейчас как минимум на полсекунды медленнее, хотя кто знает — они могут решить свои проблемы. Но и мы не спим, а упорно работаем над развитием болида.

Думаю, с Леклером и «Феррари» сражаться приятнее, чем с «Мерседес». Теперь больше борьбы на спортивном уровне. Понятно, что позади лишь две гонки, но вряд ли она обострится таким же образом, как было с «Мерседес», — приводит слова Марко De Telegraaf.

На «Гран-при Саудовской Аравии» Макс Ферстаппен опередил пилота «Феррари» Шарля Леклера, который остается лидером «Формулы-1».

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/2041090920/red-bull-topman-helmut-marko-een-van-de-beste-races-die-ik-gezien-heb
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Хельмут Марко
1
6
Читайте также
Чемпионат мира по фигурному катанию без России: было плохо, но надо признать, что у нас есть серьезные конкуренты
Есть ли шанс у российского спорта выжить в изоляции? Проверяли на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен приблизился к топ-10 пилотов по числу подиумов в «Формуле-1»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости