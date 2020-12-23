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Советник «Ред Булл» заявил, что Перес и Ферстаппен будут иметь равный статус

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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что гонщики команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес будут иметь равный статус в сезоне-2020.

«Мы подписали Переса, потому что нам нужен был еще один сильный пилот, чтобы у нас была вариативность в стратегии, которой не было в 2020 году. Будет ли Перес вторым пилотом? У нас нет разделения на первого и второго гонщика. Серхио будет обладать теми же возможностями, что и Макс», — приводит Grandprix слова Марко.

Серхио Перес начнет выступать за «Ред Булл» с сезона-2021, заняв место Александра Албона.

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