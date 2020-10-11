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Советник «Ред Булл»: «Хотим определиться с новым поставщиком двигателей к ноябрю»

11:35
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о поисках нового поставщика моторов для команды. Ранее нынешний поставщик силовых установок, «Хонда», объявил об уходе из «Формулы-1» после 2021 года.

— Мы хотим решить вопрос к ноябрю, — приводит GPBlog слова Марко. — После того, как «Мерседес» заявил об отказе, у нас осталось 3 варианта, и все они выглядят хорошо. Однако ясно, что будет непросто сделать выбор.

Помимо «Мерседеса», поставщиками двигателей являются «Феррари» и «Рено». Третий вариант, который называет Марко, предположительно является покупкой двигателей «Хонды» и производством их под другим брендом.

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