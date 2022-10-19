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Хельмут Марко: «Стать лидером «Альфа Таури» должен де Врис — у Цуноды нет такого опыта»

Марко считает, что лидером «Альфа Таури» в сезоне-2023 должен стать Ник де Врис
Анна Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что в следующем сезоне «Формулы-1» Ник де Врис должен стать лидером «Альфа Таури».

«Юки Цунода еще молод и у него нет такого опыта и бэкграунда, как у де Вриса. Так что стать лидером команды должен именно Ник. Посмотрим, что получится в следующем году, но с точки зрения имеющегося опыта и личностных качеств лидером «Альфа Таури» должен стать именно Ник. И конечно, опыт де Вриса пойдет «Альфа Таури» на пользу», — приводит слова Марко autosport.com

Однако Марко не стал комментировать вероятность будущего продвижения де Вриса в главную команду «Ред Булл».

«Как и всегда, нужно смотреть на выступления, на результаты. Но нет, мы сейчас не строим планы относительно того, что будет после 2028 года, огда истечет контракт Ферстаппена, не планируем точно однажды посадить Ника в «Ред Булл». Дело в уровне выступлений», — сказал Марко.

Де Врис становил чемпионом «Формулы-2» в 2019 году, после чего провел три сезона в «Формуле-Е» выиграв титул в сезоне-2020/21.

27-летний спортсмен дебютировал в «Формуле-1» в нынешнем году на «Гран-при Италии» — он заменял основного пилота «Уильямс» Александра Албона, который пропустил этап из-за аппендицита. По итогам гонки де Врис занял девятое место.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/marko-de-vries-should-be-alphatauri-f1s-team-leader-in-2023/10386443/
Формула-1
Альфа Таури
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