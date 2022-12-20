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Сегодня, 19:20

Марко — об уходе Бинотто из «Феррари»: «Его перегрузили чрезмерным количеством задач»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал уход Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари» по окончании сезона. Его место с 9 января 2023 года займет Фредерик Вассер.

«В случае с «Феррари», я не вполне понял эту замену. На мой взгляд, Бинотто очень хорош и как инженер, и как политик. Его просто перегрузили чрезмерным количеством задач. Было бы вполне достаточно назначить сильного специалиста на должность спортивного директора, чтобы тот помогал Бинотто в работе на трассе и со стратегией. А с приходом нового человека, который также возьмет на себя множество разных обязанностей, позиции «Феррари» только ослабнут», — приводит слова Марко GP Today.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, набрав 554 очка.

Источник: GP Today
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Хельмут Марко
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