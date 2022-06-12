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Сегодня, 17:51

Марко: «Хотим побеждать в равной борьбе, но ее не будет, если у «Феррари» продолжатся проблемы с надежностью»

Советник «Ред Булл» Марко выразил сожаление из-за двойного схода «Феррари» на «Гран-при Азербайджана»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подвел итоги «Гран-при Азербайджана».

«Мы хотим побеждать в честной и равной борьбе. Но равной борьбы не получится, если у «Феррари» будут продолжаться проблемы с надежностью. Как не помогут этой равной и честной борьбе штрафы, которые последуют в дальнейшем.

Леклер сейчас начнет использовать уже третий по счету двигатель в этом сезоне, и в дальнейшем ему придется еще раз или два менять двигатель, а значит неизбежно будет получать за это штрафы», — приводит слова Марко RacingNews365.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в гонке «Формулы-1» в рамках этапа в Баку. Второе место занял его партнер по команде, Серхио Перес. На третьей строчке — Джордж Расселл («Мерседес»).

Оба гонщика «Феррари» — Шарль Леклер и Карлос Сайнс — не смогли финишировать из-за механических неполадок. У Леклера возникли проблемы с двигателем, а у Сайнса — с гидравлической системой.

Источник: https://racingnews365.nl/marko-rekent-op-gridstraffen-voor-leclerc-na-gp-azerbeidzjan
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Хельмут Марко
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