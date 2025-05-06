Марко: «Убежден, что Ферстаппен будет выступать за «Ред Булл» в 2026 году»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко уверен, что нидерландец Макс Ферстаппен продолжит выступать за команду в 2026 году.

Ранее появилась информация о том, что 27-летний пилот может уйти из «Ред Булл», если не будет входить в тройку лидеров чемпионата «Формулы-1». Несколько зарубежных источников сообщали о возможном переходе Ферстаппена в «Астон Мартин».

«Беспокойство уже снизилось. Макс предан команде и публично заявлял о лояльности «Ред Булл». Это соответствует тому, что я наблюдаю в данный момент. Он полностью сосредоточен на работе в команде. Вот почему я считаю, что он даже не думает об уходе. Наоборот, я убежден, что Макс будет выступать за «Ред Булл» и в 2026 году», — приводит Bild слова Марко.

Ферстаппен является четырехкратным чемпионом мира. После шести этапов «Формулы-1» нынешнего сезона он располагается на третьей позиции в личном зачете пилотов с 87 очками.