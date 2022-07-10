Советник президента Российской автомобильной Федерации по «Формуле-1» Игорь Ермилин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу пилота «Феррари» Шарля Леклера на «Гран-при Австрии».

«Ожидал ли я победы от Леклера? В таких случаях сложно что-то предполагать, потому что состояние автомобиля может измениться в любую секунду. На примере Карлоса Сайнса мы это видели. Очень обидно, что так получилось. Это доставило нервозности в конце на финише для зрителей. Последние круги были самыми эмоциональными и захватывающими. Очень хотелось, чтобы никакая техническая неполадка не вмешалась в процесс, и гонка завершилась благодаря усилиям пилотов. Хотелось верить, что все будет как надо и ничего не сломается. Так и получилось», — сказал Ермилин «СЭ».

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Не смогли завершить гонку Серхио Перес из «Ред Булл» и Николас Латифи из «Уильямс».