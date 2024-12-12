Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:39

Совет ФИА внес изменения в регламент

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В среду, 11 декабря, в Руанде состоялось заключительное в этом году заседание Всемирного совета Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Президент ФИА вместе с президентом и исполнительным директором FOM Стефано Доменикали обсудили чрезвычайно успешный сезон 2024 года, который стал самым продолжительным в истории «Формулы-1». На заседании была подчеркнута продуктивность выстроенной пирамиды серий одноместных гоночных машин, которая охватывает серии от картинга до «Формулы-1». О продуктивности говорит тот факт, что не менее четырех гонщиков перейдут из «Формулы-2» в «Формулу-1» в 2025 году.

Всемирный совет одобрил незначительные поправки в Спортивном и Техническом регламенте 2025 года, включая окончательную доработку раздела «Опасность перегрева», который предписывает использование комплекта охлаждения для гонщика при определённых экстремальных погодных условиях. Это устройство разрабатывалось в сотрудничестве между ФИА и командами «Формулы-1» на протяжении года.

Был одобрен ряд изменений в Финансовом регламенте 2025 и 2026 годов, включающий расширенное определение «Инициатив устойчивого развития», которые исключены из бюджетных ограничений, чтобы поощрять постоянное движение к большей экологической устойчивости», — говорится в опубликованном заявлении ФИА.

По итогам сезона-2024 «Формулы-1» «Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов. Второе место заняла команда «Феррари», уступив «Макларен» 14 очков. На третьей строчке расположился «Ред Булл» (589), на четвертой — «Мерседес» (468).

Формула-1
Читайте также
Группа Тутберидзе провела открытую тренировку перед чемпионатом России
На 96-м году жизни умерла актриса Раиса Максимова
Морпехи ВС РФ захватили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
Арестован бизнесмен Туфан Садыгов
Россия приняла участие в закрытой встрече пяти ядерных держав в Дубае
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
Популярное видео
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В «Феррари» сожалеют о потерянных очках в борьбе за Кубок конструктора

Росберг считает, что в следующем году Ферстаппену не выиграть титул

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости