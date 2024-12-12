Совет ФИА внес изменения в регламент

В среду, 11 декабря, в Руанде состоялось заключительное в этом году заседание Всемирного совета Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Президент ФИА вместе с президентом и исполнительным директором FOM Стефано Доменикали обсудили чрезвычайно успешный сезон 2024 года, который стал самым продолжительным в истории «Формулы-1». На заседании была подчеркнута продуктивность выстроенной пирамиды серий одноместных гоночных машин, которая охватывает серии от картинга до «Формулы-1». О продуктивности говорит тот факт, что не менее четырех гонщиков перейдут из «Формулы-2» в «Формулу-1» в 2025 году.

Всемирный совет одобрил незначительные поправки в Спортивном и Техническом регламенте 2025 года, включая окончательную доработку раздела «Опасность перегрева», который предписывает использование комплекта охлаждения для гонщика при определённых экстремальных погодных условиях. Это устройство разрабатывалось в сотрудничестве между ФИА и командами «Формулы-1» на протяжении года.

Был одобрен ряд изменений в Финансовом регламенте 2025 и 2026 годов, включающий расширенное определение «Инициатив устойчивого развития», которые исключены из бюджетных ограничений, чтобы поощрять постоянное движение к большей экологической устойчивости», — говорится в опубликованном заявлении ФИА.

По итогам сезона-2024 «Формулы-1» «Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов. Второе место заняла команда «Феррари», уступив «Макларен» 14 очков. На третьей строчке расположился «Ред Булл» (589), на четвертой — «Мерседес» (468).