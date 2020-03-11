Сотрудников «Хааса» и «Макларена» проверили на коронавирус, они находятся на самоизоляции

В Мельбурне два сотрудника «Хааса» и один работник команды «Макларен» прошли тесты на коронавирус, сообщает Autosport.

Результаты пока неизвестны. Они были помещены на самоизоляцию, чтобы предотвратить возможное заражение других. На этой неделе в Мельбурне запланировано «Гран-при Австралии».

У указанных сотрудников обнаружили симптомы болезни, в связи с чем их протестировали по соображениям безопасности, а также изолировали от остальных.

Результаты тестов должны появиться через несколько часов. Пока неизвестно, как они скажутся на проведении соревнований. Ранее стало известно, что власти штата Виктория, столицей которой является Мельбурн, не исключают отмены гонки.

«Гран-при Австралии» должно пройти в Мельбурне с 13 по 15 марта.