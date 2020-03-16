Сотрудник Pirelli, работающий в «Формуле-1», заболел коронавирусом, сообщает La Gazzetta dello Sport. Болезнь была диагностирована у него в австралийском Мельбурне, где ранее отменили «Гран-при Австралии».

Заболевший помещен в больницу. Представители австралийского здравоохранения сообщили, что у него не было контактов с третьими лицами, так что никаких мер в отношении других работников Pirelli не требуется.

«Гран-при Австралии» отменили после того, как коронавирус обнаружили у одного из механиков команды «Макларен». Он контактировал еще с 14 членами команды, что вынудило их соблюдать карантин.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тысяч человек, более 6 тысяч умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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