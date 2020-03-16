Сотрудник «Макларена», заразившийся коронавирусом, идет на поправку, сообщил руководитель команды Зак Браун.

— Счастлив сообщить, что наш сотрудник, заболевший коронавирусом, сейчас чувствует себя гораздо лучше, — приводит The Race слова Брауна. — У него уже нет симптомов инфекции. Все сотрудники «Макларена», находящиеся на карантине, чувствуют себя хорошо.

На прошлой неделе «Макларен» снялся с «Гран-при Австралии» из-за того, что один из сотрудников команды заразился коронавирусом. Позднее это привело к отмене этапа, который должен был открыть сезон-2020 в «Формуле-1». Руководство «Макларена» оставило на карантине 14 сотрудников, контактировавших с зараженным.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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