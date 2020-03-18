Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Сотрудник «Макларена», заболевший коронавирусом, выздоровел

20:15
Теги:

В «Макларене» сообщили, что сотрудник, у которого был диагностирован коронавирус, полностью выздоровел. В заявлении команды говорится, что семеро остальных сотрудников, которые были проверены во время карантина, также не больны вирусом.

Напомним, что отмена старта сезона в «Формуле-1» случилась в том числе из-за выявления в «Макларене» заболевшего сотрудника. Команда ушла на карантин, а руководство «Формулы-1» приняло решение не проводить «Гран-при Австралии».

В общей сложности 16 сотрудников «Макларена» были помещены под карантин, 14 из них имели непосредственный контакт с механиком, который заболел коронавирусом.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир