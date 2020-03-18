Сотрудник «Макларена», заболевший коронавирусом, выздоровел

В «Макларене» сообщили, что сотрудник, у которого был диагностирован коронавирус, полностью выздоровел. В заявлении команды говорится, что семеро остальных сотрудников, которые были проверены во время карантина, также не больны вирусом.

Напомним, что отмена старта сезона в «Формуле-1» случилась в том числе из-за выявления в «Макларене» заболевшего сотрудника. Команда ушла на карантин, а руководство «Формулы-1» приняло решение не проводить «Гран-при Австралии».

В общей сложности 16 сотрудников «Макларена» были помещены под карантин, 14 из них имели непосредственный контакт с механиком, который заболел коронавирусом.

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