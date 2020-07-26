Состояние Дзанарди ухудшилось из-за бактериальной инфекции

Бывший пилот «Формулы-1» Алессандро Дзанарди, попавший в серьезное ДТП, был вновь переведен в отделение интенсивной терапии. Это было сделано из-за бактериальной инфекции, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Осложнения, вызванные заражением, были зафиксированы в ночь с четверга на пятницу, когда Дзанарди находился в неврологическом реабилитационном центре на озере Комо, и сопровождались высокой температурой, поэтому медики приняли решение срочно перевести травмированного гонщика в более крупный госпиталь, где есть хорошо оснащенное отделение реанимации нейрохирургического профиля.

19 июня Дзанарди принимал участие в соревнованиях для паралимпийцев в Италии на своем хэндбайке (велосипед с ручным приводом, управляемый без помощи ног). На одном из участков дистанции он столкнулся с грузовиком. Дзанарди получил серьезную травму головы, он был доставлен на вертолете в больницу и прооперирован, после чего его поместили в искусственную кому. После выхода из комы он был переведен в реабилитационный центр.