Состав пилотов «Рейсинг Пойнт» не изменится, если Феттель не даст ответа до середины августа

«Рейсинг Пойнт» сохранит состав пилотов в случае, если не получит положительный ответ от гонщика «Феррари», четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля до 31 июля или 15 августа, сообщает F1 Insider.

По информации источника, в одну из этих дат прекращает действовать опция досрочного расторжения с пилотом «Рейсинг Пойнта» Серхио Пересом. Сообщается, что сам Феттель ждет предложения от «Ред Булл», где он может заменить Александра Албона. Отмечается, что немец не исключает варианта с пропуском сезона-2021.