Смоляр занял восьмое место в квалификации «Гран-при Нидерландов» в «Формуле-3»

Российский гонщик «Формулы-3» Александр Смоляр, выступающий за «АРТ», занял восьмое место в квалификации «Гран-при Нидерландов».

Пилот уступил 0,765 секунды победителю квалификации, Деннису Хаугеру из «Према». Второе место занял Дэвид Шумахер из «Тридент» (+0,135), третьим стал Виктор Мартан из «МП Моторспорт» (+0,305).

? TOP TEN — QUALIFYING ?



Hauger takes pole for Race 3, with Cordeel finishing P12 to take reverse-grid pole for Race 1!



All timings ? https://t.co/4Cu6EvLXrb#DutchGP ?? #F3 pic.twitter.com/KUSQc9evPZ — Formula 3 (@FIAFormula3) September 3, 2021

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября. В рамках «Формулы-3» состоится три гонки: две первых пройдут завтра, 4 сентября (начало — в 11.35 и 18.55 по московскому времени), третья запланирована на 5 сентября (начало — в 11.45 мск).