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Смоляр занял восьмое место в квалификации «Гран-при Нидерландов» в «Формуле-3»

15:59

Российский гонщик «Формулы-3» Александр Смоляр, выступающий за «АРТ», занял восьмое место в квалификации «Гран-при Нидерландов».

Пилот уступил 0,765 секунды победителю квалификации, Деннису Хаугеру из «Према». Второе место занял Дэвид Шумахер из «Тридент» (+0,135), третьим стал Виктор Мартан из «МП Моторспорт» (+0,305).

«Гран-при Нидерландов» проходит с 3 по 5 сентября. В рамках «Формулы-3» состоится три гонки: две первых пройдут завтра, 4 сентября (начало — в 11.35 и 18.55 по московскому времени), третья запланирована на 5 сентября (начало — в 11.45 мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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