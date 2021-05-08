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Смоляр выиграл первую гонку сезона «Формулы-3»

12:31

Российский гонщик Александр Смоляр, выступающий за команду ART, выиграл первую гонку сезона-2021 «Формулы-3», которая прошла в Барселоне (Испания).

Помимо победы, Смоляр записал на свой счет самый быстрый круг в гонке и получил два бонусных очка в личном зачете. Второе место занял Клеман Новалак из Trident, третьим финишировал Кайю Коллет из MP Motorsport.

Вторая гонка этапа в Испании состоится сегодня, 8 мая. Начало — в 17.45 (мск).

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