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Сегодня, 20:41

Смоляр показал 13-е время в первый день предсезонных тестов «Формулы-3» в Бахрейне

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский гонщик Александр Смоляр показал 13-е время в первый день предсезонных тестов «Формулы-3» в Сахире (Бахрейн).

Пилот, выступающий за команду MP Motorsport, показал время 1.48,144 во время утренней сессии. Лучший результат — у Зэйна Мэлоуни из Trident (1.47,614), Смоляр проиграл ему 0,530 секунды.

Сезон-2022 станет для Смоляра третьим в «Формуле-3», до этого он провел 2 сезона в команде ART.

Тесты «Формулы-3» в Бахрейне проходят со 2 по 4 марта. С 5 по 6 апреля будут проводиться тесты в Хересе (Испания), с 15 по 16 — в Барселоне (Испания). Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

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