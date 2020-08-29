СМИ: Мик Шумахер дебютирует в «Формуле-1» в 2020 году

Пилот «Формулы-2» Мик Шумахер считается основным кандидатом на переход в «Формулу-1» в следующем сезоне. Немец входит в молодежную академию «Феррари», и босс команды Маттиа Бинотто уже не раз высоко оценивал его шансы на повышение, утверждает Sky in Germany.

«Ферарри» связана с «Альфа Ромео», где проходят практику молодые пилоты Скудерии. Босс этой команды Фредерик Вассер на «Гран-при Бельгии» рассказал, что дебютировать на этапе «Ф-1» Шумахер-младший сможет уже в этом году.

Вассер сообщил, что Мик получит возможность выступить на некоторых пятничных тренировках.