СМИ: команды «Формулы-1» договорились о введении потолка зарплат

Команды «Формулы-1» договорились об уменьшении зарплат основных пилотов с сезона-2023, утверждает Daily Mail. Все коллективы проголосовали за введение потолка зарплат на уровне 30 миллионов долларов.

Инициативу поддержал и глава «Мерседеса» Тото Вольф. Напомним, что немецкий коллектив пока не продлил контракт с шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Действующее соглашение, по которому он получает 35 миллионов фунтов стерлингов в год, истекает в конце текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Мерседес» и Хэмилтон ведут переговоры о трехлетнем контракте с зарплатой в 40 миллионов. При этом источник отмечает, что трудовое законодательство, скорее всего, обяжет команды выплачивать гонщикам зарплату на уровне, установленном по контрактам до введения потолка.