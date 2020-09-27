СМИ: Хэмилтон договорился о новом контракте с «Мерседесом»

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон близок к подписанию нового трехлетнего контракта с «Мерседесом», согласно которому британский пилот будет получать 50 миллионов долларов за сезон и останется в команде как минимум до 2023 года.

Ранее Хэмилтон долго не мог урегулировать финансовые разногласия с немецким концерном «Даймлер», который владеет «Мерседесом». Но в итоге сторонам, по данным The Mail on Sunday, удалось найти компромисс.

В воскресенье Льюис стартует с поула на «Гран-при России» по итогам которого может завоевать 91-й трофей в королевской серии и сравняться по этому показателю с легендарным Михаэлем Шумахером.