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СМИ: Ферстаппен хочет видеть Хюлькенберга в «Ред Булл»

16:00
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«Ред Булл» попросил Макса Ферстаппена рассказать, кого из пилотов голландец считает наиболее подходящим на роль своего напарника в следующем году — на случай, если Алекс Албон не убедит руководство «Быков» продлить с ним контракт. В ответ Ферстаппен назвал имя Нико Хюлькенберга, утверждает De Telegraaf.

Нико Хюлькенберг потерял место в «Формуле-1» в конце прошлого сезона — но в этом году уже трижды становился участником «Гран-при», успев подменить обоих пилотов «Рейсинг Пойнт».

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