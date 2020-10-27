СМИ: Ферстаппен хочет видеть Хюлькенберга в «Ред Булл»

«Ред Булл» попросил Макса Ферстаппена рассказать, кого из пилотов голландец считает наиболее подходящим на роль своего напарника в следующем году — на случай, если Алекс Албон не убедит руководство «Быков» продлить с ним контракт. В ответ Ферстаппен назвал имя Нико Хюлькенберга, утверждает De Telegraaf.

Нико Хюлькенберг потерял место в «Формуле-1» в конце прошлого сезона — но в этом году уже трижды становился участником «Гран-при», успев подменить обоих пилотов «Рейсинг Пойнт».