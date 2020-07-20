«Следовало постоять больше». Хэмилтон недоволен отношением гонщиков к антирасистской акции

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал главу Ассоциации гонщиков «Гран-при» Ромена Грожана за их поведение при проведении антирасистской акции «Black Lives Matter». Некоторые не надели футболки с надписью «Прекратите расизм», а преклонившие колено встали перед исполнением гимна Венгрии.

- Грожан считает, что одного раза было достаточно, — приводит слова британца Autosport со ссылкой на Motorsport Week. — Я поговорил с ним, попытался убедить его, что проблема расизма никуда не денется и мы должны продолжать бороться. Но для него это не важно, он не поднял эту тему на брифинге пилотов в пятницу, это сделал Себастьян Феттель. Мы должны уделять внимание организации, потому что в этот раз все было очень хаотично: мы прибежали со стартовой решетки, быстро постояли на колене и все, следовало постоять больше.

И еще я не понимаю, почему перед стартом первой гонки некоторые пилоты согласились принять участие, а теперь отказываются. Они обещали бороться против расизма и неравенства, а теперь не хотят продолжать. В ближайшие пару дней я разошлю гонщикам электронные письма, постараюсь скоординировать действия с ними. Но боюсь, что вежливость тут не поможет.