Sky Sport Italia: Хэмилтон отказался от перехода в «Феррари»

Шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон решил отказаться от предложения «Феррари» и остаться в «Мерседесе». Он мечтает побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов, сообщает Sky Sport Italia.

Ранее пилот «Феррари» Себастьян Феттель не смог договориться с командой относительно нового контракта. В конце сезона он покинет итальянскую конюшню.

«Феррари» рассматривает сразу трех гонщиков на место Феттеля: Карлоса Сайнса из «Макларена», Даниэля Риккьярдо из «Рено», а также Антонио Джовинацци, который выступает за «Альфа Ромео».