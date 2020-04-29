Sky Germany: Феттель может продолжить карьеру в «Макларене»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель может продолжить карьеру в «Макларене», сообщил журналист Sky Germany Саша Роос.

— Феттель получил неприятное для себя предложение от «Феррари» с серьезным понижением зарплаты. Видимо, Себастьяна не видят первым номером команды, — сказал Роос. — Вероятно, ему предложили контракт, который он подписывать не собирается. В таком случае, его место в «Феррари» освободится для Карлоса Сайнса из «Макларена». Феттель может последовать в обратном направлении. Себастьян хорошо знаком с руководителем «Макларена» Андреасом Зайдлем, они вместе работали в «БМВ». В ситуации с Феттелем дело не в деньгах, он заинтересован в статусе и сильном, успешном болиде. У «Макларена» теперь будет двигатель от «Мерседеса», что неплохо и может стать привлекательной для Себастьяна причиной.

Контракт Феттеля с «Феррари» действует до конца 2020 года.