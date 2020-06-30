Сироткин заменит Риккьярдо или Окона в сезоне-2020, если кто-то из них заразится коронавирусом

Руководитель «Рено» Сириль Абитбуль сообщил, что российский пилот Сергей Сироткин, подписавший с французской командой контракт резервного пилота, будет главной опцией команды на случай, если у кого-то из боевых гонщиков — Эстебана Окона или Даниэля Риккьярдо — обнаружат коронавирус.

— Мы рады приветствовать Сергея в нашей команде, — приводит пресс-служба «Рено» слова Абитбуля. — Учитывая нынешние обстоятельства, мы должны быть готовы к любым сценариям. Мы хорошо знаем Сергея, как и он нас. С нетерпением ждем встречи с ним в эти выходные в Австрии.