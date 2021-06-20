Сироткин рассказал свой секрет успеха

Бывший пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин рассказал, каким образом можно добиться успеха в жизни.

«Существует ли секрет успеха?

Сразу скажу, что не стоит ждать в этом посте каких-то гоночных секретов или секретного способа попасть в «Формулу-1». Никаких секретов нет.

Карьера профессионального пилота — длинный и долгий путь, с которым не все готовы смириться. Поэтому в самом начале важно ответить на три главных вопроса: «Какой мой текущий уровень? Как далеко я хочу дойти? Что для этого надо?»

На начальном этапе не пытайтесь что-то, кому то доказать, не надо гнаться за результатом. Вместо этого лучше заложить правильный фундамент знаний и максимально впитывать информацию, которую получаете в обучении.

Многие начинающие пилоты сразу нацеливаются на результат, не уделяя должного внимания обучению. Но так это не работает.

Ваш успех базируется на обучении, умениях и знаниях, которые вы впитываете.

Если в самом начале вы можете побеждать за счет природного таланта, то чем дальше вы продвигаетесь, тем больше для достижения успеха будет необходима всесторонняя подготовка пилота. В итоге пилот, который всегда и везде пытается развиваться, будет иметь преимущество над теми, кто полагается только на талант.

Всю карьеру пилота можно описать с помощью 4 слов: обучение, практика, результат, переход. Сперва ты обучаешься новым навыкам. Затем отрабатываешь их на практике, закрепляешь результатом. Потом переходишь на новый уровень, где весь этот путь повторяется. Тот кто выдерживает эту последовательность и каждый день вкладывается в свое будущее — всегда добивается результата.

Надеюсь, вам понравился данный пост. Пишите ваше мнение в комментариях, мне будет интересно узнать, что вы думаете по этому поводу«, — написал Сироткин в Instagram.