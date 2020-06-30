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Сироткин продолжит быть резервным пилотом «Рено» в 2020 году

30 июня 2020, 13:18
Сергей Сирткин. Фото "Рено".
Сергей Сирткин. Фото "Рено".
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Российский гонщик Сергей Сироткин останется резервным пилотом «Рено» до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба команды. Указано, что он будет присутствовать на гонках.

Ранее соревнования в «Формуле-1» были отложены из-за пандемии коронавируса. В 2019 году Сироткин был резервным пилотом «Рено» и «Макларена».

В 2018 году 24-летний россиянин был основным пилотом команды «Уильямс» и провел 21 гонку в «Формуле-1».

«Рад вернуться на должность резервного пилота «Рено», — сказал Сироткин. — Я очень хорошо знаю команду, потому что был с ней весь сезон 2019 года. Понимаю, что для команды важно иметь гонщика, готового сразу пополнить команду, если появится такая необходимость, особенно с учетом нынешней ситуации в мире. Я буду готов вновь сесть в болид «Формулы-1». С нетерпением жду встречи со своими друзьями в «Рено» в ближайшее время».

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