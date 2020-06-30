Сироткин продолжит быть резервным пилотом «Рено» в 2020 году

Российский гонщик Сергей Сироткин останется резервным пилотом «Рено» до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба команды. Указано, что он будет присутствовать на гонках.

NEWS: Sergey Sirotkin extends role as Reserve Driver for 2020 campaign



We're pleased to extend our relationship with @sirotkin_sergey; the Russian will continue as Reserve Driver for the 2020 FIA @F1 World Championship and will be present at races.



? https://t.co/mAqCnNE1sf pic.twitter.com/IdZ2oGpzxl — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) June 30, 2020

Ранее соревнования в «Формуле-1» были отложены из-за пандемии коронавируса. В 2019 году Сироткин был резервным пилотом «Рено» и «Макларена».

В 2018 году 24-летний россиянин был основным пилотом команды «Уильямс» и провел 21 гонку в «Формуле-1».

«Рад вернуться на должность резервного пилота «Рено», — сказал Сироткин. — Я очень хорошо знаю команду, потому что был с ней весь сезон 2019 года. Понимаю, что для команды важно иметь гонщика, готового сразу пополнить команду, если появится такая необходимость, особенно с учетом нынешней ситуации в мире. Я буду готов вновь сесть в болид «Формулы-1». С нетерпением жду встречи со своими друзьями в «Рено» в ближайшее время».