Сироткин: «Ферстаппен внес огромный вклад в развитие мирового автоспорта и «Формулы-1»

Пилот программы SMP Racing, экс-гонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин поделился впечатлением с «СЭ» от «Гран-при Нидерландов».

«Зандворт — трасса очень не прохожая на другие современные автодромы «Формулы-1». Она выделяется в календаре своими бэнкингами, скоростными поворотами и тем, что она узкая и во многих местах не прощает ошибок. Это как раз то, чего сильно не хватало современной «Ф-1». Иметь такую гонку в календаре здорово и для пилотов, и для зрителей.

Одновременно с этим та же самая борьба в гонке по понятным причинам становится действительно трудной, потому что не получается плотно преследовать и по сути нет больших зон торможения. Там особо нет места, где обогнать, даже когда есть существенная разница в скорости. Все это превращает гонку в Нидерландах в более тактическую борьбу. Вся атмосфера, которая там была, поддержка зрителями Ферстаппена — все это тоже играет свою роль. К сожалению, это нельзя усилить борьбой и обгонами в гонке. Если бы это можно было как-то сделать, то Зандворт был бы одним из наиболее выделяющихся уикендов в принципе", — сказал Сироткин «СЭ».

Сироткин также оценил вклад Макса Ферстаппена в «Формулу-1».

«Эта гонка сложилась очень хорошо для Макса. Она была очень важной из-за оказанной ему поддержки. Все трибуны были оранжевыми. Честно говоря, ни разу не видел, чтобы за одним пилотом было столько болельщиков на трибунах. Собрать такую команду поддержки вокруг себя, причем, наверно, настолько преданной поддержки, как ни у кого другого, это действительно выдающееся достижение. Думаю, что Макс этим шагом внес огромный вклад в развитие мирового автоспорта и «Формулы-1».

Если говорить по самой гонке, то она прошла достаточно скучно. Там была борьба, когда Боттас пытался придержать Макса для Хэмилтона, но это тоже не получилось сделать до конца, потому что в нужный момент Льюис отстал. Вся эта борьба достаточно быстро закончилась", — добавил Сироткин.

Победителем «Гран-при Нидерландов» стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», замкнул тройку его напарник по команде Валттери Боттас.