Сириль Абитбуль: "Рено" не уступает "Макларену" в скорости в гонке"

Руководитель "Рено" Сириль Абитбуль считает, что его команда быстрее, чем "Макларен". Команды ведут борьбу за четвертое место в Кубке конструкторов.

– Мы видели, что наша команда такая же быстрая, если не быстрее, чем "Макларен", когда нас ничего не сдерживает, – цитирует F1i Абитбуля. – Во Франции "Макларен" был быстрее в квалификации, что в нынешней "Формуле-1" очень важно. Но на разных составах шин на длинной дистанции мы гораздо более конкурентоспособны. Думаю, что битва с "Маклареном" будет идти до конца сезона. Сейчас они впереди. Нам нужно прибавить в квалификации, которая сейчас очень важна.