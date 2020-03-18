Сириль Абитбуль: «Мы не хотим говорить «нет» Феттелю»

Руководитель «Рено» Сириль Абитбуль признался, что не отказался бы от перехода в его команду гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. Слухи о том, что немец может оказаться в «Рено», появились на фоне разговоров о возможном уходе Даниэля Риккьярдо.

— Я не хочу говорить «нет» Феттелю, — цитирует Canal Plus Абитбуля. — Он отличный гонщик и великий чемпион. Мы работали вместе в «Ред Булле», когда «Рено» разрабатывала двигатели для этой команды. И вместе мы побеждали.

Я предпочитаю работать с гонщиками, за которыми будущее, а не с теми, у кого прошлое. Хотя сложно утверждать, что Феттелю пора подводить итоги. К тому же я думаю, что у нас хорошая академия, которая позволяет рассчитывать на хороших гонщиков в 2021 и 2022 годах. Мы должны помнить, что создавали ее в 2016 году, чтобы к 2021-му получить выпускников в «Формуле-1».