Сильверстоун продолжит принимать "Гран-при Великобритании" до 2024 года

Перед началом этапа в Сильверстоуне организаторы "Гран-при Великобритании" и коммерческие владельцы "Формулы-1" объявили о заключении нового контракта, информирует Autosport. Новое соглашение будет действовать до 2024 года.

Напомним, что в июле 2017-го автомобильный клуб Великобритании объявил об активации опции досрочного расторжения контракта после 2019 года, хотя он был заключен до 2026-го. Причиной назывались условия контракта, подписанного еще при Берни Экклстоуне, – ежегодная оплата за проведение этапа "Королевских гонок" росла на 5 процентов и к настоящему моменту достигла 17 миллионов фунтов стерлингов. Но в отличие от всех остальных этапов в календаре, Сильверстоун не получает дотации от правительства страны. Чистые убытки организаторов за последние семь лет достигли 52,2 миллиона фунтов.