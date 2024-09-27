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Сегодня, 15:03

Швейцария вслед за Евросоюзом сняла санкции с гонщика Мазепина

Алина Савинова
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Никита Мазепин.
Фото Getty Images

Российский автогонщик Никита Мазепин сообщил, что Швейцария исключила его из своего санкционного списка.

«Это большая победа для меня. Про дальнейшие планы расскажу обязательно, но чуть позднее», — цитирует Мазепина ТАСС.

13 сентября 25-летний гонщик был исключен из санкций Евросоюза. По словам Мазепина, он очень рад тому, что справедливость наконец-то восторжествовала.

Россиянин попал под санкции «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным», который является его отцом.

Мазепин в 2021 году выступал в «Формуле-1» за «Хаас». Его лучшим результатом в чемпионате стало 14-е место. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином, и его место занял Кевин Магнуссен.

Источник: ТАСС
Никита Мазепин
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