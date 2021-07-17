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Шварцман завершил на 15-м месте вторую гонку «Формулы-2» в Великобритании

18:47
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Российский гонщик Роберт Шварцман («Према») закончил на 15-й позиции вторую гонку этапа «Формулы-2», который в эти выходные проходит на трассе в Сильверстоуне.

На протяжении большей части заезда петербуржец занимал 9-е место, однако в самом конце гонки Шварцман пропустил еще нескольких гонщиков, когда его машину развернуло в одном из поворотов.

Финиш вне очковой зоны, тем не менее, не помешал россиянину сохранить 2-е место в общем зачете чемпионата.

Выиграл заезд стартовавший с поула Рихард Версхор — для голландца, который проводит свой дебютный сезон в серии, это стало не только первой победой, но и первым финишем в первой тройке.

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Иван Шитик все материалы автора

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