Шварцман завершил на 15-м месте вторую гонку «Формулы-2» в Великобритании

Российский гонщик Роберт Шварцман («Према») закончил на 15-й позиции вторую гонку этапа «Формулы-2», который в эти выходные проходит на трассе в Сильверстоуне.

На протяжении большей части заезда петербуржец занимал 9-е место, однако в самом конце гонки Шварцман пропустил еще нескольких гонщиков, когда его машину развернуло в одном из поворотов.

Финиш вне очковой зоны, тем не менее, не помешал россиянину сохранить 2-е место в общем зачете чемпионата.

Выиграл заезд стартовавший с поула Рихард Версхор — для голландца, который проводит свой дебютный сезон в серии, это стало не только первой победой, но и первым финишем в первой тройке.