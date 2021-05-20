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Шварцман занял второе место в квалификации этапа «Формулы-2»

20 мая 2021, 16:19
РобертШварцман.
РобертШварцман.
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Российский пилот Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema Racing, стал вторым в квалификации «Гран-при Монако» в чемпионате «Формулы-2». Его результат — одна минут и 21,403 секунды.

Полу завоевал француз Тео Пуршер (ART Grand Prix). Его лучшее время составило 1.20,985. На третьей позиции партнер Шварцмана по команде австралиец Оскар Пиастри (1.21,433).

Гонщики были поделены на две группы. Шварцман стал лучшим в группе В, Пуршер — в группе А.

Гонка состоится 23 мая.

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