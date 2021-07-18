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Шварцман занял пятое место в третьей гонке этапа «Формулы-2» в Великобритании

13:48

Российский гонщик Роберт Шварцман («Према») занял пятое место в третьей гонке этапа «Формулы-2» в Великобритании.

Победителем заезда стал Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуоси»). Вторым финишировал Дэн Тиктум («Карлин»), третьим — Оскар Пиастри («Према»).

Следующий этап «Формулы-2» состоится в Италии, он пройдет с 10 по 12 сентября.

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Иван Торопцев все материалы автора

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