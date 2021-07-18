Шварцман занял пятое место в третьей гонке этапа «Формулы-2» в Великобритании
13:48
Российский гонщик Роберт Шварцман («Према») занял пятое место в третьей гонке этапа «Формулы-2» в Великобритании.
Победителем заезда стал Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуоси»). Вторым финишировал Дэн Тиктум («Карлин»), третьим — Оскар Пиастри («Према»).
Следующий этап «Формулы-2» состоится в Италии, он пройдет с 10 по 12 сентября.
Читайте также
«Слышу от детских тренеров: «Отдай пас, не обводи, играй проще». А если это звезда растет?!» Идеи Бердыева
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю