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Шварцман занял 11-е место во второй гонке «Формулы-2» в Монако

10:26
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Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према», занял 11-е место во второй гонке «Формулы-2» в рамках «Гран-при Монако».

Россиянин проиграл 47,2 секунды победителю гонки, Лиаму Лоусону из «Хайтек». Второе место занял Дэн Тиктум из «Карлин», третьим стал партнер Шварцмана по команде Оскар Пиастри.

В первой гонке в Монако, которая состоялась 21 мая, Шварцман попал в аварию и не смог финишировать.

Третья гонка «Формулы-2» в Монако также состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 18.15 (мск).

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