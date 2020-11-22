Шварцман: «Я все еще могу стать чемпионом «Формулы-2» в этом году, верю в это»

Пилот команды Prema Роберт Шварцман рассказал о своих ожиданиях от двух заключительных этапов «Формулы-2» сезона-2020.

— Я хочу как можно лучше выполнить свою работу и набрать как можно больше очков в оставшихся гонках, — приводит пресс-служба «Формулы-2» слова Шварцмана. — Я впервые в карьере проведу гонку в Бахрейне, до этого бывал тут лишь на тестах, так что этот этап станет для меня чем-то новым. Хочу как можно лучше завершить сезон. Мы потеряли много очков в прошлых трех гонках, что не очень хорошо для борьбы за титул. Математически моя победа в сезоне еще возможна, кто знает, что случится в последних гонках? Я настроен позитивно и верю в свои шансы.

Шварцман занимает 5-е место в личном зачете «Формулы-2», отставая от лидера и партнера по команде, Мика Шумахера, на 51 очко. Два последних этапа сезона-2020 пройдут в Бахрейне, с 27 по 29 ноября и с 4 по 6 декабря.