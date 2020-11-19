Шварцман выступит в составе «Феррари» на молодежных тестах «Формулы-1» в Абу-Даби
23:39
Российский гонщик и воспитанник академии «Феррари» Роберт Шварцман примет участие в тестах новичков «Формулы-1» в Абу-Даби, сообщает официальный сайт «Феррари».
Вместе с 21-летним россиянином выступит итальянский пилот Антонио Фуоко. Это будет первое появление Шварцмана на официальных тестах «Формулы-1».
Ранее стало известно, что пилоты Мик Шумахер, Роберт Шварцман и Каллум Айлотт являются претендентами на переход в «Формулу-1».
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