Шварцман выступит в составе «Феррари» на молодежных тестах «Формулы-1» в Абу-Даби

Российский гонщик и воспитанник академии «Феррари» Роберт Шварцман примет участие в тестах новичков «Формулы-1» в Абу-Даби, сообщает официальный сайт «Феррари».

Вместе с 21-летним россиянином выступит итальянский пилот Антонио Фуоко. Это будет первое появление Шварцмана на официальных тестах «Формулы-1».

Ранее стало известно, что пилоты Мик Шумахер, Роберт Шварцман и Каллум Айлотт являются претендентами на переход в «Формулу-1».