Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Шварцман выступит в составе «Феррари» на молодежных тестах «Формулы-1» в Абу-Даби

23:39
Теги:

Российский гонщик и воспитанник академии «Феррари» Роберт Шварцман примет участие в тестах новичков «Формулы-1» в Абу-Даби, сообщает официальный сайт «Феррари».

Вместе с 21-летним россиянином выступит итальянский пилот Антонио Фуоко. Это будет первое появление Шварцмана на официальных тестах «Формулы-1».

Ранее стало известно, что пилоты Мик Шумахер, Роберт Шварцман и Каллум Айлотт являются претендентами на переход в «Формулу-1».

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир