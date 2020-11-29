Шварцман выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бахрейне, Мазепин — 2-й
14:30
Россиянин Роберт Шварцман одержал победу во второй гонке «Формулы-2» в Бахрейне. Он стартовал с поула и сумел удержать лидерство до самого финиша.
Другой русский гонщик Никита Мазепин на старте был четвертым, но к финишу пришел вторым.
Это второй дубль россиян в истории «Формулы-2». Впервые такое случилось в июле этого года в первой гонке в Венгрии, где Шварцман также победил, а Мазепин стал вторым.
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