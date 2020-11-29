Россиянин Роберт Шварцман одержал победу во второй гонке «Формулы-2» в Бахрейне. Он стартовал с поула и сумел удержать лидерство до самого финиша.

Другой русский гонщик Никита Мазепин на старте был четвертым, но к финишу пришел вторым.

Это второй дубль россиян в истории «Формулы-2». Впервые такое случилось в июле этого года в первой гонке в Венгрии, где Шварцман также победил, а Мазепин стал вторым.