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Шварцман выиграл вторую гонку «Формулы-2» в Бахрейне, Мазепин — 2-й

14:30
Роберт Шварцман. Фото Twitter
Роберт Шварцман. Фото Twitter
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Россиянин Роберт Шварцман одержал победу во второй гонке «Формулы-2» в Бахрейне. Он стартовал с поула и сумел удержать лидерство до самого финиша.

Другой русский гонщик Никита Мазепин на старте был четвертым, но к финишу пришел вторым.

Это второй дубль россиян в истории «Формулы-2». Впервые такое случилось в июле этого года в первой гонке в Венгрии, где Шварцман также победил, а Мазепин стал вторым.

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