Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Великобритании
11:38
Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према», выиграл первую гонку «Гран-при Великобритании» в рамках этапа «Формулы-2».
Вторым финишировал эстонец Юри Випс из «Хайтек», третье место — у датчанина Кристиана Лундгора из АРТ.
SHWARTZMAN WINS!!! ?— Formula 2 (@Formula2) July 17, 2021
The @PREMA_Team driver nailed his start and dominated to take home the trophy for Sprint Race 1! ?#BritishGP ?? #F2 @ShwartzmanRob pic.twitter.com/IEFg651WNl
Сегодня, 17 июля состоится вторая гонка этапа в Великобритании в рамках «Формулы-2», начало — в 16.45 (мск). Завтра, 18 июля пройдет третья гонка которая начнется в 12.50 (мск).
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