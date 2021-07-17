Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Великобритании

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према», выиграл первую гонку «Гран-при Великобритании» в рамках этапа «Формулы-2».

Вторым финишировал эстонец Юри Випс из «Хайтек», третье место — у датчанина Кристиана Лундгора из АРТ.

SHWARTZMAN WINS!!! ?



The @PREMA_Team driver nailed his start and dominated to take home the trophy for Sprint Race 1! ?#BritishGP ?? #F2 @ShwartzmanRob pic.twitter.com/IEFg651WNl — Formula 2 (@Formula2) July 17, 2021

Сегодня, 17 июля состоится вторая гонка этапа в Великобритании в рамках «Формулы-2», начало — в 16.45 (мск). Завтра, 18 июля пройдет третья гонка которая начнется в 12.50 (мск).