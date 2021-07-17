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Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Великобритании

11:38
Роберт Шварцман. Фото Instagram
Роберт Шварцман. Фото Instagram
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Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према», выиграл первую гонку «Гран-при Великобритании» в рамках этапа «Формулы-2».

Вторым финишировал эстонец Юри Випс из «Хайтек», третье место — у датчанина Кристиана Лундгора из АРТ.

Сегодня, 17 июля состоится вторая гонка этапа в Великобритании в рамках «Формулы-2», начало — в 16.45 (мск). Завтра, 18 июля пройдет третья гонка которая начнется в 12.50 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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