Шварцман выиграл первую гонку «Формулы-2» в Азербайджане

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према», выиграл первую гонку «Гран-при Азербайджана» в рамках «Формулы-2».

Эта победа стала для 21-летнего россиянина первой в сезоне-2021.

Второе место занял британец Дэн Тиктум из «Карлин», третьим стал китаец Гуан Ю Чжоу из «ЮНИ-Виртуоси».

Благодаря победе Шварцман поднялся на 5-е место в личном зачете «Формулы-2». На счету россиянина 45 очков. Лидером является Гуан Ю Чжоу с 78 очками.

Вторая гонка «Формулы-2» в Азербайджане состоится сегодня, 5 июня. Начало — в 16.40 (мск). Третья гонка пройдет в воскресенье, 6 июня. Старт намечен на 11.45 (мск).