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Шварцман прокомментировал победу в первой гонке этапа «Формулы-2» в Великобритании

12:39
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Российский гонщик Роберт Шварцман («Према») прокомментировал свою победу в первой гонке этапа «Формулы-2» в Великобритании.

«В прошлом году у нас были проблемы на этой трассе, но в этом нам наконец удалось победить, большое спасибо команде за это. Старт был шикарным. Я не ожидал, что прорвусь на первое место в первом же повороте, но начало гонки удалось. Юри Випс был постоянно очень близко ко мне и ехал быстро, но мне удалось провести заезд без ошибок», — приводит официальный сайт «Формулы-2» слова Шварцмана.

Благодаря победе Шварцман вышел на второе место в личном зачете «Формулы-2», на его счету 81 очко. Лидером чемпионата является партнер россиянина по команде, Оскар Пиастри (83 очка).

Дополнительная информация:

https://www.fiaformula2.com/Latest/3rM4p9hDHqy9k8ic4EtD0y/sprint-race-1-shwartzman-claims-commanding-second-win-of-the-season-from

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Иван Торопцев все материалы автора

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