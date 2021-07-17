Шварцман прокомментировал победу в первой гонке этапа «Формулы-2» в Великобритании

Российский гонщик Роберт Шварцман («Према») прокомментировал свою победу в первой гонке этапа «Формулы-2» в Великобритании.

«В прошлом году у нас были проблемы на этой трассе, но в этом нам наконец удалось победить, большое спасибо команде за это. Старт был шикарным. Я не ожидал, что прорвусь на первое место в первом же повороте, но начало гонки удалось. Юри Випс был постоянно очень близко ко мне и ехал быстро, но мне удалось провести заезд без ошибок», — приводит официальный сайт «Формулы-2» слова Шварцмана.

Благодаря победе Шварцман вышел на второе место в личном зачете «Формулы-2», на его счету 81 очко. Лидером чемпионата является партнер россиянина по команде, Оскар Пиастри (83 очка).