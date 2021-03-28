Российский пилот «Према» Роберт Шварцман прокомментировал четвертое место в первой гонке «Гран-при Бахрейна» в «Формуле-2».

«В целом, начало гонки и ее первая половина были успешными с точки зрения баланса, но потом, в финальной части, та блокировка серьезно сказалась на управлении машиной, и я немного потерял в темпе и балансе. Последние круги оказались очень сложными, но я смог сохранить четвертую позицию. Я защищался от Оскара Пиастри, как только мог, хотя вовсе не хочу попадать ни в какие инциденты с напарником. Я рад, что команда набрала очки за две финишировавшие машины», — приводит сайт SMP Racing слова Шварцмана.

Во второй гонке этапа Шварцман сошел с дистанции на первом круге, попав в аварию с британцем Дэном Тиктумом.